"Дякуємо!" В "ДНР" оконфузились с украинским языком

Некоторые кассовые аппараты в "ДНР", в частности в Донецкой телерадиокомпании “ГЛОБУС”, выдают чеки, напечатанные на украинском языке.

И это при том, что руководство "республики" с каждых трибун кричит о ценностях "русского мира" и ненависти ко всему украинскому", написал в блоге на OBOZREVATEL донецкий блогер Макс Баринов.

"Вот такой кассовый чек выдают в Донецкой телерадиокомпании "ГЛОБУС". Нижняя часть на украинском языке, а апофеозом всего есть "ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!". И это при том, в "ДНР" постоянно трубят о нашей независимости от Украины, вере в свои ценности, язык, культуру и "русский мир". Где же ваша ненависть к украинскому языку? Или у вас просто не хватает денег, чтобы поменять программу в кассовом аппарате?", – проиронизировал блогер.

Чек в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" снова сорвали перемирие на Донбассе. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Есть погибшие.

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