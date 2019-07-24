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"Дякуємо!" В "ДНР" оконфузились с украинским языком

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Некоторые кассовые аппараты в "ДНР", в частности в Донецкой телерадиокомпании “ГЛОБУС”, выдают чеки, напечатанные на украинском языке.

И это при том, что руководство "республики" с каждых трибун кричит о ценностях "русского мира" и ненависти ко всему украинскому", написал в блоге на OBOZREVATEL донецкий блогер Макс Баринов.

"Вот такой кассовый чек выдают в Донецкой телерадиокомпании "ГЛОБУС". Нижняя часть на украинском языке, а апофеозом всего есть "ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ!". И это при том, в "ДНР" постоянно трубят о нашей независимости от Украины, вере в свои ценности, язык, культуру и "русский мир". Где же ваша ненависть к украинскому языку? Или у вас просто не хватает денег, чтобы поменять программу в кассовом аппарате?", – проиронизировал блогер.

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Чек в "ДНР"

Чек в "ДНР"

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости Донбасса украинский язык
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Shelby Ashlyn
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Тупые вы укронацики, аж песдетс.. Ненависть - это у вас, а Донбасс никаких языков не запрещал
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