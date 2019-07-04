"До свидания!" Ницой разгромила идею по русскому языку на Донбассе

В Украине нет никакого регионального языка, о котором говорил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом в Facebook рассказала украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой.

"Что еще за региональный язык от Богдана? Нет такого в Конституции. Меньшинства есть. Региональные языки - нет. Мы ратифицировали Европейскую хартию защиты региональных языков, Но в Украине царит верховенство украинского права. Если какой-то европейский документ не согласуется с нашей Конституцией, до свидания. Нам Конституция выше всех документы других стран. В Конституции языки национальных меньшинств есть, региональных языков нет. Точка", – отметила она.

Также Ницой добавила, что ждет, когда глава государства Владимир Зеленский перейдет к "националистическим лозунгам".

"Все президенты рано или поздно к этому приходили и правильно делали. Жду", – подчеркнула она.

Лариса Ницой galinfo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Позже представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что политическая партия "Слуга народа" не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

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