Когда загадывать желания этим летом: магический календарь

Из 92 дней лета 5 будут особыми – Днями Силы. Есть определенные даты, в которые можно и нужно загадывать желания, поправлять здоровье, а также строить смелые планы на будущее.

Если попросить вселенную обо всем, чего вы хотите, именно в эти 5 дней, она просто не сможет ответить отказом.

Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

(Публикация дополнена аудиозаписью. Скрольте, чтобы прослушать ее)

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Что такое Дни Силы? Согласно духовным учениям разных народов мира, есть определенные даты, когда сила и энергия излучаются из самого времени.

В эти дни считается благоприятным строить планы, осуществлять обряды на исполнение желаний и создавать импульс своего движения вперед.

Этим летом ближайший День Силы – летнее солнцестояние, которое начинается 21 июня.

Считается, что в этот день солнце обладает наибольшей силой. Мировой огонь, разлитый во вселенной, соединяется с нашим светилом и через него проходит на землю.

Бог Солнца получает от Мирового Огня корону власти, корону силы.

Этот праздник отмечается практически всеми народами земли, и нет ни одной священной книги, которая бы не признавала его. Конечно же, в каждой религии он имеет свое теологическое обоснование, подводится под свою теологическую концепцию, но во всех религиях эти дни остаются неизменными.

В ночь накануне 21 июня люди праздновали полную победу сил огня над силами льда. У древних славян Бог Солнца назывался по-разному: Ярило, Сурья, Купала.

Землю благословляли огнем.

Основной ритуал состоял в том, чтобы зажечь огненное колесо и скатить его с холма в поля. Этот символический акт означал проникновение Высшего Огня в землю.

У кельтов с этим праздником был связан обряд подчинения дракона. Считалось, что, когда солнечная энергия проникает с неба на поверхность земли, она вызывает в земной коре мощные потоки энергии.

Эти потоки энергии кельты называли огненным драконом, который в эту ночь пробуждается и начинает двигаться. Их ритуалы были призваны вызвать этого дракона из глубин земли и подчинить себе. Тогда он будет помогать в реализации задумок до следующего солнцестояния.

Для этого на земле рисовали глаз, вонзали в него нож. Кельты верили, что после этого дракон сразу же появлялся в виде энергии в окружающем пространстве и начинал сильно давить на того, кто провел обряд.

Человек должен был противостоять дракону силой воли и подчинить его, то есть заставить его двигаться в соответствии с вектором своей воли.

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Когда это получалось, нож вынимался из земли.

В эту ночь и сегодня принято разводить костры и зажигать свечи.

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Следующий большой праздник будет с 6 на 7 июля – Свадьба Купалы.

Дело в том, что на День мирового огня женское начало – Инь – исчезает и возрождается заново.

День летнего солнцестояния является днем рождения нового цикла энергии Инь. Набирает силу новая чистая вода, новая чистая земля.

И вот с 6 на 7 июня происходит свадьба огня и воды. То есть бог Солнца – Купала – вступает в брак с богиней воды.

Этот праздник также имеет астрономическое обоснование, потому что, если брать орбиту земли вокруг солнца, то она имеет форму эллипсоида. Есть точка максимального приближения солнца к земле и точка максимального удаления земли от солнца.

Земля максимально приближается к солнцу приблизительно 6 января каждого года, и удаляется на максимальное расстояние от солнца ежегодно 6 июля.

Главной стихией во вселенной считается время, временное поле. Из времени возникают все остальные стихии. Как и любая другая стихия, время имеет периоды силы. Если какое-то событие начинается на подъеме временной волны, оно обречено на успех.

Считается, что ежегодно временная волна поднимается во вселенной в ночь с 6 на 7 июля.

Поэтому в этот праздник можно загадывать любые желания, и они сбудутся. Любые задумки, высказанные во вселенную, имеют шанс быстро воплотиться и существовать годами.

Это может быть, например, основание фирмы, создание семьи, путешествия или грандиозные проекты. Все, задумывающееся и проговаривающееся в эту ночь, обречено на исполнение и долгую жизнь.

Поэтому в Купальскую ночь принято прыгать над костром, купаться в реке, искать мистические растения, такие как папоротник.

Огромное количество обрядов связано с Купалой, о чем я уже говорил на страницах OBOZREVATEL.

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Следующим большим праздником будет так называемый Перунов день, или день Ильи-пророка. 1 и 2 августа и ночь между ними.

Перунов день – это день благодарности богам за первый урожай. Как правило, урожай зерновых культур уже собран в июле и лежит в амбарах, готовый к обмолоту.

Интересно, что самые сильные грозы на территории Европы происходят именно 1 и 2 августа. Во многих странах с этим связано поверье, что в эти дни нежелательно купаться в водоемах.

Есть, конечно, и менее значительные мистические даты, но они так или иначе связаны с упомянутыми мной праздниками. Например, срединная точка между входом Купапа в силу и Свадьбой Купалы и богини воды. Эта дата – 29-30 июня - также отмечается, и считается, что желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся.

Также можно отметить очень большое благоприятное событие – 19 августа. Это не только христианский праздник Спаса. Дело в том, что у славян было множество богов, которых называли Спасами. Один спасал, например, от болезней, второй спасал от неурожая, третий спасал от опасностей в дороге.

И праздник всех божеств, которые от чего-то спасали, объединенные вместе, у древних волхвов тоже выпадал на 19 августа – по современному календарю.

Кстати, на Спаса в качестве ритуальной пищи не случайно используется мед – считалось, что проявление Высших Сил на земле имеет золотой цвет. По этой же причине купола храмов в разных странах мира часто покрыты золотом.

Во время всех этих праздников, как больших, так и малых, можно загадывать желания, можно создавать векторы событий, можно вызывать вокруг себя круговращение энергий с целью оздоровления, гармонизации со вселенной и быстрейшего воплощения своих мыслеформ.