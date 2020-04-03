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3 апреля • обновлено в 21:37
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Для выявления коронавируса заказали 2 млн украинских ПЦР-тестов

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Офис президента заказал 2 миллиона украинских ПЦР-тестов для виялвення коронавируса, которые начнут поставлять уже со середины следующей недели.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером сообщил заместитель председателя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестов, и уже заказали 2 млн тестирований. С середины следующей недели ежедневно нам будут поставлять от 2-7 тысяч тестов в зависимости от дня, потому что там есть свои детали производства. Украинские ПЦР-тесты дешевле, чем иностранные, поэтому мы, конечно, будем заказывать их. Они прошли необходимые испытания, и они работают", – сказал чиновник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в период с 6 по 12 апреля в Украине должен быть налажено массовое производство ПЦР-тестов на коронавирус. Над этой задачей уже работает Минздраве.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Персоны
Кирилл Тимошенко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
тесты
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