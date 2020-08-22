Дети должны носить маски наравне со взрослыми: ВОЗ дала новые рекомендации

Для предотвращения распространения COVID-19 дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски.

Такие рекомендации были обнародованы на сайте Всемирной организации здравоохранения. В то же время, эксперты не советуют носить маски детям помладше в большинстве случаев.

В частности, это связано с тем, что самостоятельно снять и правильно надеть повязки затруднительно для маленьких детей.

Дети от 6 до 12 лет могут пользоваться масками, лишь когда соблюдение дистанции не представляется возможным. В частности, речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Решения о необходимости масок для детей 6–11 лет должны приниматься с учетом таких критериев ВОЗ:

происходит ли в районе проживания широкомасштабная передача инфекции;

способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской;

доступность масок, возможность их стирки и своевременной замены;

возможность надлежащего контроля со стороны взрослых;

возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального развития ребенка, которые должны оцениваться совместно с преподавателями, родителями/лицами, осуществляющими уход за ребенком, медицинскими специалистами;

специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его взаимодействия с людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения болезни, в частности, с пожилыми людьми и лицами, страдающими фоновыми заболеваниями.

Подчеркивается, что дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски исходя из соображений безопасности. Если это необходимо, ребенок должен носить маску под непосредственным присмотром взрослых.

В ВОЗ также напомнили, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские маски.

По данным Всемирной организации здравоохранения, несовершеннолетние составляют от 1 до 7% зараженных коронавирусом в мире, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже в сравнении с другими возрастными группами. Однако, точное количество заболевших неизвестно, поскольку дети чаще переносят новую инфекцию бессимптомно.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский историк и писатель Доминик Сэндбрук оценил стратегию Швеции в пандемию, которая отказалась от жесткого карантина. Он считает, что страна не впала в "коронавирусную кому".

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