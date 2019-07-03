"Не хочу материться, но бл*дь!" В Украине предложили запретить мат, люди в гневе

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект "О противодействии сквернословию", который предусматривает очищение украинского языка от нецензурной лексики.

Его инициатором стала народный депутат, политический и общественный деятель Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар. Проект зарегистрирован 2 июля, однако по состоянию на утро 3 июля текст документа отсутствовал.

Примечательно, что две недели назад Ольга Богомолец на своей странице в Facebook интересовалась у подписчиков, как они относятся к нецензурной лексике.

Так называемая дематюкация украинского языка вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые украинцы даже восприняли такой документ как шутку, другие считают, что это полный маразм.

Украинцы разъяренные новым законопроектом ВРУ Голос Українською

"Бл*, там еще даже нах*й с*ка бл*ть текста и*баного закнопроекта нет, п*здец", "Тридцать три дематюкизаторы дематюкизировали-дематюкизирували, но не выдематюкизировали", "Интересно, они список запрещенных слов внесут? Цирк и все. Маразм прогрессирует как-то слишком быстро","А перечень слов, словосочетаний и речевых оборотов в тексте закона приведут? Потому что только так можно всеобъемлюще внедрить дематюкацию во всех сферах общественной жизни!" — иронично возмущаются пользователи украинского сегмента Facebook.

"Ок, Google — что такое дематюкация языка?", "Уже и поговорить нельзя. Дематюкация языка", "Хотелось бы не материться, но, бл*дь... Требую от Ольги Богомолец закона о запрете ковыряться в носу", — пишут украинцы.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой назвала разницу между российским матом и руганью в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!