"Не бойтесь!" Порошенко назначил новые дебаты Зеленскому

Действующий лидер Украины Петр Порошенко во время выступления на НСК "Олимпийский" призвал своего главного оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, который состоится в 22:30 понедельника, 15 апреля.

Он посоветовал Зеленскому перестать бояться, поскольку "дебаты – это не страшно".

"Уважаемый Владимир Александрович, меня пригласили, также как и вас, в эфир ICTV на программу "Свобода слова". Завтра я буду там, вас также пригласили. Не бойтесь, дебаты – это не страшно. Я не хочу свысока относиться к вам, нет. У вас есть обычное ответственное действие. Если вы сегодня не успеваете доехать, приезжайте завтра. Если и завтра не получится, то я и послезавтра вас приглашаю на дебаты. У вас будет возможность не избежать, а прийти и рассказать гражданам страны о своих планах и программах. Отсидеться, я думаю, не получится. Мне кажется, что больше 70 процентов украинцев нуждаются в дебатах. Я уважаю более трех миллионов избирателей, которые проголосовали за меня и больше пяти миллионов, которые проголосовали за вас", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко Кадр из видео

Также Порошенко напомнил, что 19 апреля, за два дня до второго тура выборов, кандидаты в президенты страны в обязательном порядке должны будут встретиться на дебаты на "Суспільному", так как это является требованием закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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