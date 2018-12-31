Дальше от СССР: Климкин указал на показательный нюанс об Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на нецелесообразность транслирования советских фильмов на украинском телевидении, в частности, во время новогодних праздников.

Об этом глава МИД написал на своей станице в Twitter, отметив, что процесс декоммунизации и украинизации все-таки повлиял на ТВ-контент.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — рассказал Климкин.

"Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими", — добавил он.

Павел Климкин КП

Як і рік тому готую домашній майонез і перемикаю канали. Є дві новини: погана – радянських фільмів в новорічному ефірі все ще забагато, а хороша – їх все ж таки поменшало. Хотілося б вірити, що за цей рік ми стали ще хоч трохи менше радянськими 😉 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL,13 октября в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому на ТВ в период с 7:00 до 22:00 должно транслироваться не менее 75% украиноязычных программ и фильмов.