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Дальше от СССР: Климкин указал на показательный нюанс об Украине

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на нецелесообразность транслирования советских фильмов на украинском телевидении, в частности, во время новогодних праздников.

Об этом глава МИД написал на своей станице в Twitter, отметив, что процесс декоммунизации и украинизации все-таки повлиял на ТВ-контент.

"Как и год назад, готовлю домашний майонез и переключаю каналы. Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше", — рассказал Климкин.

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"Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного меньше советскими", — добавил он.

Павел Климкин

Павел Климкин

КП

Как сообщал OBOZREVATEL,13 октября в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому на ТВ в период с 7:00 до 22:00 должно транслироваться не менее 75% украиноязычных программ и фильмов.

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Декоммунизация в УкраинеНовый год
Место
Украина
Теги
украинское киноукраинский языкНовый год-2019
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