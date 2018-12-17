Что будет с Онуфрием и УПЦ МП: Епифаний дал пояснение

После Объединительного собора Онуфрий будет носить статус митрополита Русской православной церкви в Украине.

Такое пояснение дал новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает "ТСН". Он призвал "собратьев из Московского патриархата" приобщаться к Единой православной украинской церкви".

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. Митрополит Онуфрий будет только митрополитом Российской православной церкви в Украине", — подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий ТСН

При этом Епифаний сказал, что представители Московского патриархата сейчас напуганы.

"Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились", — подчеркнул предстоятель Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.

Напомним, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты его биографии.