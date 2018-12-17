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Что будет с Онуфрием и УПЦ МП: Епифаний дал пояснение

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После Объединительного собора Онуфрий будет носить статус митрополита Русской православной церкви в Украине.

Такое пояснение дал новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает "ТСН". Он призвал "собратьев из Московского патриархата" приобщаться к Единой православной украинской церкви".

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С того времени, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. Митрополит Онуфрий будет только митрополитом Российской православной церкви в Украине", — подчеркнул он.

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Митрополит Онуфрий

Митрополит Онуфрий

ТСН

При этом Епифаний сказал, что представители Московского патриархата сейчас напуганы.

"Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились", — подчеркнул предстоятель Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.

Напомним, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты его биографии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Онуфрий - никто и зовут его никак!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он кем был тем и остался Мнение самозванцев малоинтересно Его признают все поместные церкви...А вот украинскую церковь ни одна поместная церковь мира не признала
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Andreevski - придурок, украинскую церковь признал Вселенский патриарх, который является материнским по отношению к остальным православным церквям, к тому же за предстоятеля Вселенского патриарха ежедневно молится РПЦ!!!
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
А как же свобода веры?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Бурмистров - чухонец вонючий, теперь Украинская церковь обрела настоящую свободу от дьяволов из РПЦ.
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