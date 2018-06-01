Чому, попри безліч різних питань, можна повірити у "російські вуха" в історії з Аркадієм Бабченком?

Насамперед, на цю версію наводить реакція Міністерства закордонних справ Росії, яке у своєму коментарі від 30 травня прямо і вкрай цинічно звинуватило Україну у тому, що "злочини проти журналістів мають тотальний характер і перетворилися в рутину, що лякає".

Залишаючи за рамками м’яко кажучи непросту ситуацію з безпекою журналістів і свободою слова у самій Росії, не можна не звернутися до цікавих історичних паралелей – а саме історії навколо планів нацистської Німеччини по захопленню передвоєнної Австрії, також відомого, як Аншлюс.

Відомо, що задля створення атмосфери залякування, нестабільності та хаосу у 1937 році нацисти в Австрії планували та здійснювали чисельні терористичні акти і провокації та проводили демонстрації, що супроводжувалися насильством. Головною ж метою усього цього було підрив позиції уряду, демонстрація його неспроможності контролювати ситуацію в країні. Про це говорили тоді постійно підконтрольні нацистам ЗМІ.

В історичних джерелах є навіть дані про те, що можливим приводом для інтервенції Німеччини в Австрію за підступним задумом мало стати вбивство німецького посла в цій країні...

Ні для кого не є секретом, що щось подібне намагається робити в Україні й Росія. Достатньо лише згадати події весни 2014 року на Півдні і Сході нашої держави та триваючу сьогодні в Росії антиукраїнську пропагандистську кампанію в ЗМІ.

Тому й версія, щодо російської причетності до історії з журналістом Аркадієм Бабченком виглядає наразі доволі правдоподібною.