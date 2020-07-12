Число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи: статистика Минздрава на 12 июля

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине официально подтверждено 53 251 случаев коронавируса COVID-19. Из них 678 были выявлены за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Жертвами пандемии в стране стали уже 1 383 (+11) человек, а побороть болезнь удалось 25 661 пациентам. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Эпидемиологическая обстановка СНБО

Статистика коронавируса по Украине СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL: