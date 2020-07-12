Число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи: статистика Минздрава на 12 июля
Коронавирус в Украине.
По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине официально подтверждено 53 251 случаев коронавируса COVID-19. Из них 678 были выявлены за последние сутки.
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Жертвами пандемии в стране стали уже 1 383 (+11) человек, а побороть болезнь удалось 25 661 пациентам. Об этом сообщается на сайте СНБО.
Эпидемиологическая обстановка СНБО
Статистика коронавируса по Украине СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июля в Украине было диагностировано 52 843 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболеваемости составлял 800 фактов заражения.
Число жертв пандемии в минувшие сутки составляло 1 372 человека (+27), а выздоровевших – 25 661 (+861).
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