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Четыре региона Украины перешли отметку в 100 зараженных COVID-19 за день

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
9,0 т.
Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине. Коллаж

В среду, 29 июля, четыре региона Украины перешли отметку в 100 зараженных коронавирусом за сутки.

Антирейтинг возглавили Львовская, Ривненская, Ивано-Франковская области и город Киев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки больше всего случаев зарегистрировали в городе Киев – 199, Львовской области – 131, Ривненской области – 105 и Ивано-Франковской области – 104", – сказал глава Минздрава.

При этом в столице установили антирекорд по суточному приросту.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина установила новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19.

УкраинаКоронавирусМаксим Степанов
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