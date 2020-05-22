Четыре области Украины отказались смягчать карантин с 22 мая. Список

Несколько областей Украины заявили о неготовности к снятию ограничений на втором этапе смягчения карантинна с 22 мая, предусмотренного Кабмином.

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В частности, предыдущие запреты остаются на Киевщине, Буковине, в Волынской и Ривненской областях. Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и чиновники на местах.

"По состоянию на 18 мая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в нескольких западных областях не позволяет перейти к очередному этапу смягчения карантина", – сказал глава Минздрава на одном из брифингов.

По его словам, необходимым критериям для введения адаптивного карантина не соответствуют только области "в основном, в западных регионах страны". Тогда он назвал только три из них – Черновицкую, Волынскую и Ривненскую, но добавил, что есть и другие.

Отметим, что документ об адаптивном карантине, разработанный в Минздраве, предусматривает, что области смогут ослаблять ограничения, если будут соблюдены определенные критерии:

по заболеваемости;

заполненности коек в больницах;

количеству тестирований.

Киевская область

В Киеве и области, из-за неблагоприятной противоэпидемической ситуации с коронавирусом, пока не станут переходить ко второму этапу ослабления карантина.

По данным пресс-службы Киевской облгосадминистрации, соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Объясняется это тем, что в регионе общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения (инцидентность) превышает установленный показатель, в частности: составляет 13,9 человека на 100 тыс. населения при норме менее 12 человек на 100 тыс.

"Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий. Одновременно сообщаем, что Киевская ОГА мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно", – говорится в сообщении.

Ривненская область

О неготовности к послаблений карантина с 22 мая заявил и глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"Карантин в Ривненской области не смягчаем. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацей в области. За прошедшие сутки на Ривненщине зафиксировали 66 случаев COVID-19. Это антирекорд для области", – сказал он.

Черновицкая область

Еще 21 мая глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил жителям области, что на Буковине карантин тоже не будут ослаблять.

"18 буковинцев сегодня победили коронавирус, однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области... Переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока рано", – отметил он.

Скриншот Facebook/Сергей Осадчук

Волынская область

О том, что эта область не готова к снятию ограничений, предусмотренных с 22 мая, сообщал глава Минздрава Максим Степанов.

Поэтому сегодня, несмотря на смягчение карантина, ни городской, ни пригородный транспорт на Волыни не заработал. Отметим, что в течение последней недели в области наблюдалось увеличение количества больных COVИD-19. В целом же вирус там подтвердили почти у 700 человек, а 21 человек умер.

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