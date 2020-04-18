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18 апреля • обновлено в 18:07
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Украинцев растрогали черновицкие врачи, спасающие больных с COVID-19

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В сети показали фото медсестер и врачей одной из больниц Черновицкой области, которые лечат больных коронавирусом COVID-19.

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Снимками в Facebook поделилась пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации. Фотографии сделаны в инфекционном отделении Новоселицкой ЦРБ.

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

"В палату с больным COVID-19 заходит только одна медсестра в соответствующем костюме. Лилия Штефанеса подключает пациентку к капельнице. "Внимание, сейчас будет неприятно... Все, Вы молодец!" – говорит она, заклеивая лейкопластырем катетер с трубкой на руке женщины", – рассказали в ОГА.

Перед выходом медсестра обрабатывает руки и защитный экран на лице дезинфектором.

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

"Знаете, почему-то всегда инфекционные отделения обеспечивались в последнюю очередь. Или вообще в очереди не включались. Этой же ситуации никто не мог предположить", – процитировала пресс-служба сотрудницу больницы.

"С пульверизатора обрызгивают абсолютно все: окна, двери, пол, стены до потолка. Мы понимаем, поэтому и пытаемся обезопаситься, как можем", – рассказала врач Наталья Банарь.

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Пользователей сети тронули фотографии врачей за работой. "Если в мире и существуют добрые феи, то они выглядят именно так", – написала в комментариях одна из пользовательниц сети.

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Добавим: по состоянию на 18 апреля в Черновицкой области подтверждено 840 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине – 5106. Умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

Новоселицкая центральная районная больница

Новоселицкая центральная районная больница

facebook.com/cvODA

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Как писал OBOZREVATEL, итальянские ученые выяснили, что при тяжелой форме заболевания COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
инфекция вирус болезнь врачи фотографии
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А если сами заразиться, можно просто сжечь.
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    Подтвержденные случаи: 5106.

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