В Украине предложили оставить на память "хрущевки" и "сталинки"

Глава Института национальной памяти Антон Дробович, заявил, что в Украине не планируют декоммунизировать названия "сталинка" и "хрущевка" и указал на их пользу.

Своим мнением он поделился в комментарии Pavlovsky News. Видео появилось во вторник, 18 февраля, в одноименном YouTube канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Эти сленговые слова – очень часто очень разоблачительные в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей. Они сами по себе несут в себе отпечаток высмеивания и неуважения, поэтому это безперспективная история. Это часть здорового культурного процесса", – заявил глава Института нацпамяти.

Озвучен вердикт по "хрущевкам" и "сталинкам" в Украине

"Сталинками" и "хрущевками" называют дома, которые массово строили в СССР в период правления Иосифа Сталина и Никиты Хрущева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дробович заявил, что Арка дружбы народов в Киеве не подпадает под закон о декоммунизации. Он назвал два варианта решения проблемы – демонтировать или переосмыслить.

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