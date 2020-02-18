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18 февраля • обновлено в 18:10
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В Украине предложили оставить на память "хрущевки" и "сталинки"

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Глава Института национальной памяти Антон Дробович, заявил, что в Украине не планируют декоммунизировать названия "сталинка" и "хрущевка" и указал на их пользу.

Своим мнением он поделился в комментарии Pavlovsky News. Видео появилось во вторник, 18 февраля, в одноименном YouTube канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Эти сленговые слова очень часто очень разоблачительные в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей. Они сами по себе несут в себе отпечаток высмеивания и неуважения, поэтому это безперспективная история. Это часть здорового культурного процесса", – заявил глава Института нацпамяти.

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Озвучен вердикт по "хрущевкам" и "сталинкам" в Украине

"Сталинками" и "хрущевками" называют дома, которые массово строили в СССР в период правления Иосифа Сталина и Никиты Хрущева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дробович заявил, что Арка дружбы народов в Киеве не подпадает под закон о декоммунизации. Он назвал два варианта решения проблемы – демонтировать или переосмыслить.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Антон Дробович
Место
Украина
Тег
Институт национальной памяти
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы и правда серьезно занимаетесь этим вопросом???? Декоммунизировать названия домов???? Домов, Карл!!!!! И после этого вы обижаетесь, что вас д*билами кличут?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дзюдо
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое идиотище
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