Больше половины украинцев не довольны деятельностью Зеленского в борьбе с COVID-19 – 'Рейтинг'

Новый опрос показал, что деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса довольны лишь 35% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг". Вместе с тем, 60% из тех, кто принимал участие в опросе, заявили, что не удовлетворены действиями украинской власти.

Также опрос показал, что деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 33%, недовольны – 48%, затруднились оценить – 18%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны – 60%, затруднились оценить – 18%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).

Опрос был проведен 15-17 ноября 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 63% украинцев считают законной идею президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов, а 23% – противоположного мнения.