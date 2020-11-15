Больной COVID-19 Степанов рассказал о самочувствии

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, который ранее сообщил о заражении COVID-19, оценил свое состояние как "терпимое".

Подробностями относительно самочувствия он поделился со "Страной". Его комментария издание опубликовало в Telegram.

"Терпимое. Расписание не поменяется. Только стало дистанционным. Все через телефон и планшет", – отметил министр.

Напомним: о том, что он заболел коронавирусом, министр здравоохранения признался в видеообращении на Facebook. Степанов подчеркнул, что несмотря на аккуратность и соблюдение правил безопасности, получил положительный тест на COVID-19. Министр заверил, что ежедневные брифинги Минздрава будет проводить из дома.

"Уважаемые украинцы, призываю вас соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", – обратился он к гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что к симптомам легкой формы коронавируса относятся небольшая лихорадка, насморк и сухой кашель. При этом у пациента должны отсутствовать желудочно-кишечные проявления болезни и изменения психического состояния.