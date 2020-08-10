Бои за Иловайск вспыхнули 6 лет назад: как это было. Фото, видео

В августе 2014 года украинские военные оказались в окружении в Иловайске. Фото: Маркиян Лысейко / Kyiv Post

Ровно шесть лет назад, 10 августа 2014 года, начались первые бои за Иловайск – один из стратегически важных объектов Донбасса.

Битва за Иловайск стала одним из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне. Тяжелые человеческие потери вынудили украинскую власть заключить так называемое Минское перемирие в рамках контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как происходили роковые события, вошедшие в историю под названием "Иловайский котел".

Планы на Иловайск

Надеясь установить контроль над Иловайском, который находится в 25 км от Донецка, украинские военные планировали отрезать поставки оружия и боевиков в оккупированный Донецк.

Целью операции было уничтожить укрепрайоны и блокпосты террористов ДНР и взять под полный контроль важный стратегический плацдарм.

Украинские бойцы спасают товарища, раненого вблизи Иловайска 10 августа 2014 года

Штурм Иловайска

12 августа украинские бойцы пытались штурмом взять Иловайск с запада (со стороны Шахтерска), но безуспешно, – террористы стреляли из жилых домов, использовали тяжелую артиллерию.

18 августа началась вторая попытка штурма, в результате которой военные смогли взять под контроль большую часть города.

"Иловайский котел"

23-24 августа Россия ввела свои регулярные войска на Донбасс, и 28 августа украинские военные оказались в окружении.

В "Иловайский котел" попали добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Шахтерск", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

28 августа украинские военные оказались в окружении в Иловайске

"Гуманитарный коридор"

Ночью 29 августа на сайте Кремля появилось сообщение, согласно которому президент России Владимир Путин призвал открыть "гуманитарный коридор" для украинских военных, находившихся в окружении, чтобы, якобы, гарантировать выход из "котла".

Но 30 августа во время выхода из Иловайска колонны украинских бойцов были цинично расстреляны российскими военными.

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Потери Украины в Иловайске

В октябре 2014 года глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Андрей Сенченко заявил, что общее количество погибших, в том числе погибших от ран по всем эпизодам Иловайской трагедии, составляет около тысячи человек.

В августе 2019 года Генштаб сообщил, что в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести. При этом 129 человек были убиты, 18 – ранены и 22 пропали без вести во время выхода по так называемому "зеленому" коридору. Названные цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД, воевавших вместе с армией в Иловайске.

Потери Украины под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время войны на Донбассе, вследствие чего украинская сторона согласилась на условия так называемых Минских соглашений, подписанных 5 сентября 2014 года.

Потери Украины под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в июле 2019 года, еще пребывая в должности, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо под грифом "секретно" с деталями расследования Иловайской трагедии.