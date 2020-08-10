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Бои за Иловайск вспыхнули 6 лет назад: как это было. Фото, видео

Алина Мельник
Общество
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В августе 2014 года украинские военные оказались в окружении в Иловайске

В августе 2014 года украинские военные оказались в окружении в Иловайске. Фото: Маркиян Лысейко / Kyiv Post

Ровно шесть лет назад, 10 августа 2014 года, начались первые бои за Иловайск – один из стратегически важных объектов Донбасса.

Битва за Иловайск стала одним из переломных моментов войны, после которого Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне. Тяжелые человеческие потери вынудили украинскую власть заключить так называемое Минское перемирие в рамках контактной группы Украина – Россия – ОБСЕ с привлечением представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как происходили роковые события, вошедшие в историю под названием "Иловайский котел".

Планы на Иловайск

Надеясь установить контроль над Иловайском, который находится в 25 км от Донецка, украинские военные планировали отрезать поставки оружия и боевиков в оккупированный Донецк.

Целью операции было уничтожить укрепрайоны и блокпосты террористов ДНР и взять под полный контроль важный стратегический плацдарм.

Украинские бойцы спасают товарища, раненого вблизи Иловайска 10 августа 2014 года

Украинские бойцы спасают товарища, раненого вблизи Иловайска 10 августа 2014 года

Штурм Иловайска

12 августа украинские бойцы пытались штурмом взять Иловайск с запада (со стороны Шахтерска), но безуспешно, – террористы стреляли из жилых домов, использовали тяжелую артиллерию.

18 августа началась вторая попытка штурма, в результате которой военные смогли взять под контроль большую часть города.

"Иловайский котел"

23-24 августа Россия ввела свои регулярные войска на Донбасс, и 28 августа украинские военные оказались в окружении.

В "Иловайский котел" попали добровольческие батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Шахтерск", "Миротворец", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

28 августа украинские военные оказались в окружении в Иловайске

28 августа украинские военные оказались в окружении в Иловайске

"Гуманитарный коридор"

Ночью 29 августа на сайте Кремля появилось сообщение, согласно которому президент России Владимир Путин призвал открыть "гуманитарный коридор" для украинских военных, находившихся в окружении, чтобы, якобы, гарантировать выход из "котла".

Но 30 августа во время выхода из Иловайска колонны украинских бойцов были цинично расстреляны российскими военными.

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Потери Украины в Иловайске

В октябре 2014 года глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Андрей Сенченко заявил, что общее количество погибших, в том числе погибших от ран по всем эпизодам Иловайской трагедии, составляет около тысячи человек.

В августе 2019 года Генштаб сообщил, что в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести. При этом 129 человек были убиты, 18 – ранены и 22 пропали без вести во время выхода по так называемому "зеленому" коридору. Названные цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД, воевавших вместе с армией в Иловайске.

Потери Украины под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время войны на Донбассе, вследствие чего украинская сторона согласилась на условия так называемых Минских соглашений, подписанных 5 сентября 2014 года.

Потери Украины под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время войны на Донбассе

Потери Украины под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в июле 2019 года, еще пребывая в должности, передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо под грифом "секретно" с деталями расследования Иловайской трагедии.

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