Богатые страны оттеснили остальных в очереди за вакциной от коронавируса – Bloomberg

Богатые страны уже заказали более миллиарда доз вакцин от коронавируса, что вызывает опасения, что остальной мир будет стоять за ними в очереди.

Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Airfinity. Хотя международные группы и ряд стран обещают сделать вакцины доступными для всех, будет сложно удовлетворить спрос в мире, где проживает около 7,8 миллиарда человек.

Контракты США и Великобритании по обеспечению поставок от Sanofi и партнера GlaxoSmithKline Plc, а также еще один договор между Японией и Pfizer Inc. являются последними из таких соглашений. Европейский Союз также проявлял настойчивость для получении вакцины задолго до того, как станет известно о ее эффективности.

Возможность того, что более богатые страны монополизируют поставки, как это было в 2009 году в период пандемии свиного гриппа, вызвала обеспокоенность среди бедных стран и защитников здоровья.

По данным Airfinity, США, Великобритания, Европейский Союз и Япония на сегодняшний день получили около 1,3 миллиарда доз потенциальных прививок против Covid. Расчеты показывают, что варианты увеличения поставок или ожидающих заключения сделок добавят к этому количеству около 1,5 миллиарда доз.

По данным лондонской аналитической компании Airfinity, США, Великобритания, Европейский союз и Япония на сегодняшний день получили около 1,3 миллиарда доз потенциальных прививок против Covid. Учитывая дополнительные поставки и незавершенные сделки, к этому количеству нужно добавить еще 1,5 миллиарда доз.

"Даже если у вас очень оптимистичная оценка научного прогресса, вакцин для всего мира все еще недостаточно", – сказал Расмус Бех Хансен, генеральный директор Airfinity.

Также, по его словам, важно учитывать, что для большинства вакцин может потребоваться две дозы.

Несколько лидеров по разработке вакцины, такие как Оксфордский университет и его партнер AstraZeneca Plc, а также Pfizer-BioNTech SE, уже находятся на заключительном этапе исследований, что вселяет надежду на то, что оружие для борьбы с COVID-19 скоро будет доступно.

Но разработчики все же должны преодолеть ряд препятствий: доказать, что их препараты эффективны, получить одобрение и увеличить производство.

По прогнозам Airfinity, мировые поставки могут не достичь 1 миллиарда доз до первого квартала 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не будет последней страной в очереди на получение вакцины от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.