Русский язык – не язык агрессора, мы побратимы, – Багирова

Известная блогер Лилия Багирова не считает русский язык языком агрессора.

"У меня в семье всегда все общались на русском языке. Папа с мамой учились в университете в Москве. До 2014 года русский язык не был "языком агрессора",– заявила она в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV.

"Люди не совсем умеют разграничивать агрессора и простой народ. Есть Россия, а есть власть России. Граждане России не виноваты в том, что там такая власть. И относиться к ним как к агрессорам – люди, которые сидят в своих квартирах, ведут блоги или выступают на сцене – я не вижу в этом связи", – сказала блогер.

Она заверила, что все ее родственники, друзья и коллеги придерживаются проукраинской позиции. В частности, никто из них не поддерживает аннексию Крыма.

Отвечая на вопрос, когда украинцы и россияне станут братьями, она сказала: "Мне кажется, вменяемые люди и так побратимы. А те, кто сидят и задают вопросы, "чому я не розмовляю українською мовою, а мовою агресора", может, им и нравится какой-то конфликт".

Багирова также пояснила, почему не говорит по-украински и почему использует в блогах русский язык. "Я считаю украинский язык достаточно красивым, но у меня нет такого словарного запаса, и я не хочу его коверкать. Если я подготовлюсь, я могу сказать что-то по-украински. В блогах у меня большая аудитория русскоговорящих – зачем переходить?" – спросила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее писательница и языковая активистка Лариса Ницой заявила, что русскоязычность части населения Украины не является ситуацией, которая сложилась исторически.