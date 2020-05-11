Во власти оказались дилетанты, Офис президента должен отчитаться за каждую потраченную копейку – бизнесмен Давиденко

Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль должны обратиться к украинцам и рассказать, какими именно методами власть будет бороться с массовой безработицей, спровоцированной экономическим кризисом из-за карантина. В противном случае, Украину ждет огромный отток трудовых мигрантов в поиске работы и лучшей жизни – рассказал в интервью OBOZREVATEL украинский бизнесмен и блогер Алексей Давиденко.

В первой части интервью читайте, почему правительство допустило явные перекосы при введении жесткого карантина в Украине и почему не пыталось исправить их в течение двух месяцев.

– Премьер Денис Шмыгаль недавно пообещал создать 500 тысяч рабочих мест в Украине, чтобы удержать трудовых мигрантов, которые вернулись со стран Запада из-за эпидемии коронавируса.

– Это вопрос, который я тоже хочу задать – а когда эти рабочие места будут созданы? В каком году, в 2030-м? Если премьер-министр сказал, что мы должны создать 500 тысяч мест, чтобы люди не уезжали, он как полагает, сколько люди могут ждать этого? На сколько хватит их "подушки"? В моем понимании, это может продолжаться месяц-полтора. Как раз в аккурат к середине мая будет два месяца карантина.

Человек, который хочет остаться, у которого нет денег, хватается за такое заявление премьер-министра, как за спасательный круг. Премьер сказал: “500 тысяч мест”. Человек вечером в новостях посмотрел, а за ужином жене сказал: “Давай подождем. На месяц денег еще есть на хлеб. Не хочу пока никуда уезжать, хочу быть с семьей. Пойду в Фонд занятости, узнаю, какие появились места, о которых говорил премьер-министр”. Вот он пошел раз, пошел два, пошел три с вопросом: “Я хочу узнать, какие места появились”.

Вот и я хочу спросить – уже должны быть эти рабочие места? Пока не вижу и не слышу ни что это за рабочие места, ни сколько их создано, ни какая там заработная плата.

По идее, президент или премьер должны были выйти в телевизор и сообщить: в такой области столько-то рабочих мест появилось, в такой – столько-то, в такой – столько-то. Идите в ваш ближайший Центр занятости. Места, вакансии такие, такие и такие, зарплата такая, такая и такая. Поспешите, количество мест ограничено.

Алексей Давиденко gordonua.com

– Все чаще читаю, что нынешняя власть слаба. И чем дальше, тем хуже обстоят дела.

– Я не политик, не могу оперировать понятиями слаба она или нет. Я говорю о том, что нынешняя власть в моих глазах предпринимателя неэкспертна, некомпетентна. Это, мне кажется, намного хуже, чем слаба.

– Многие пишут, что во власти оказались дилетанты.

– Ну, да. Так это очевидно. У власти оказались люди, которые не имеют никакого отношения ни к управлению большими коллективами, ни к управлению большими объемами денежных средств, ни к планированию, ни к макроэкономике, ни к госполитике, ни к международным отношениям. Ни в одной государственной сфере, кроме кинопроизводства и наверное, концертной деятельности, эти люди некомпетентны.

– Чем это угрожает стране в целом, плюс мы оказались не просто в экономическом кризисе, но еще и в вирусном.

– Отсутствие компетентности, экспертности и умения принимать решения грозит любому бизнесу, любому предприятию, а Украина – это большое предприятие. Чем грозит? Банкротством. Больше ничем.

Я реалистично смотрю на вещи. Если завтра мое предприятие возглавят люди, которые не имеют никакого отношения ни к этой сфере бизнеса, ни к экономике, ни к финансам, которые не в состоянии принимать решения, у них нет никакой компетенций, то мой бизнес какое-то время проживет еще просто на инерции движения, а потом вылетит в трубу.

– Если весь бизнес будет терпеть убытки, в стране начнется просто массовая безработица.

– Малый и средний бизнес привыкли выживать в этой стране. У нас никогда не было легких времен. Нам никогда не было легко, мы всегда с чем-то боролись. То с наездами силовиков, то с драконовскими законами, то с меняющимися правилами игры, то с курсом, который взлетает в три раза, то с кризисом. Мы находились в стрессе всегда. Поэтому большое спасение для власти то, что бизнес привык к придуркам во власти. И если бизнес выживет – это не будет ее заслуга. Это просто прививка, которая давным-давно есть у бизнеса – выживать в любых условиях. То есть вопреки всему.

– Такое впечатление складывается, что еще год такой политики со стороны Зеленского и его команды, и те же самые 73% поддержки настроятся против него.

– Я не смотрю телевизор много лет, но я знаю от своих друзей и родственников, что большую часть реальных новостей об отсутствии компетентности, постоянные скандалы внутри власти общенациональные каналы не показывают. Какое-то время власть протянет на этом информационном голоде и вакууме. Многие в регионах, в селах, деревнях не пользуются интернетом, не могут видеть альтернативных мнений. У них объективная картина будет идти с задержкой. Как только люди начнут получать объективную информацию, а она рано или поздно станет до них доходить, естественно, поддержка любой власти, если она ведет себя некомпетентно, упадет.

– Эпидемия коронавируса сделала какие-то "открытия" о нашей медицине?

– Мне она показала объективную ситуацию, которая есть. Здесь нет ничего случайного или чего-то такого, что прям “вау, а мы не знали”. Мы прекрасно знали о том, что у нас очень слабая медицина, поэтому, собственно говоря, и запускалась медицинская реформа. Поэтому, понимая, что много раз за 25 лет разные украинские министры, чиновники, бывшие врачи, главврачи ничего сделать не могли, приглашали специалистов из-за границы, международных экспертов и так далее, чтобы пробовать по-другому это все построить. Просто мы, к сожалению, объективно были бы не готовы к такой ситуации. Так оно и произошло.

Украинские медики 5.ua

Нет, коронавирус не показал ничего нового. Он просто еще умножился на то, что мы с вами говорим: на отсутствие компетентности, отсутствие экспертности и отсутствие умения принимать быстро популярные и непопулярные решения.

– Украинские медики работают на износ, имею в виду тех, кто борется с Covid и получают зарплату где-то 5-10 тысяч гривен. Разве это достойная оплата труда? Какие зарплаты должны быть у медиков?

– Мое мнение, что врач должен получать деньги за оказанную услугу, а не зарплату. Мое мнение, что в стране должно быть медицинское обязательное страхование. То есть страховая компания страхует, за это платит либо сам человек, либо работодатель, либо, если это малоимущие, например, или пенсионеры, то их будет страховать, безусловно, государство. Таким образом мы застрахуем всех людей. Будет прейскурант, как в частной клинике, и каждая услуга будет оценена. Ты застраховался раз в год, приходишь к врачу, страховая оплачивает конкретную услугу, из которой идет оплата врачу. Хороший врач – к нему идут, он зарабатывает больше. Плохой врач – к нему не идут, услугами его не пользуются, он не зарабатывает ничего.

То же самое касается обустроенности поликлиник. Пациент с медицинской страховкой будет решать сам, куда ему нести эти деньги. Туда, где ему нахамили, он, естественно, не пойдет. Он пойдет туда, где к нему нормально отнеслись, где компетенция врача его устраивает. И там будут накапливаться деньги, на которые сделают ремонт, купят новую мебель, оборудование и так далее. Все очевидно.

– Первая волна медицинской реформы работает?

– Считаю, что в этой части реформы ничего плохого нет. Это, как автомобиль – проблемы же, если у вас "Мерседес", нет. Вопрос, кто за рулем. Если за рулем человек с правами, у которого есть опыт – это хорошо. А если за руль посадить 13-летнего подростка без прав – это плохо. Вопрос, кто рулит автомобилем под названием "реформа", и сколько денег вам выделяется на это. Вот же в чем вопрос. Я ничего плохого в первом этапе реформы не вижу. А во втором вижу. Его, во-первых, делают неподготовленно, во-вторых, подгоняют под существующий бюджет, а не наоборот. Так это никогда не работает. Откуда возьмутся деньги, если вы подгоняете под то, что у вас есть?

Зеленский этот этап раскритиковал, но ведь он уже полтора месяца, как внедрен – еще с 1 апреля. Сегодня у нас с вами 5 мая (день записи интервью. – Ред.), президент выступил вчера – 4 мая. Месяц и четыре дня, как этот этап уже работает. Работает коряво, плохо. Тем, кто в медицинской сфере не новичок, было понятно еще полтора месяца назад, что его надо останавливать, переносить и дорабатывать. Посмотрим, что будут делать.

– У себя в Facebook вы написали, что украинские меценаты должны потребовать у Офиса президента публичный отчет за каждый доллар, потраченный с 17 марта на гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Что это значит – обеспечение провалено, деньги разворованы?

– Нет, я не знаю. У меня нет фактов, которые могут подтверждать или опровергать разворованы деньги или нет. Я говорю о том, что я точно знаю – большое количество богатых людей в Украине давали деньги Офису президента для того, чтобы он организовывал закупку средств защиты, оборудование под лечение коронавируса.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию в Гостомеле prm.ua

Я считаю, что большой бизнес имеет полное право попросить отчет об использовании своих денег. Более того, попросить в интересах всей страны, потому что они давали их не на себя. Они давали их для того, чтобы лечить граждан Украины. И поэтому они имеют право спросить, а Офис президента обязан за каждую копейку полученную отчитаться, показать, сколько стоил самолет, стоянка в аэропорту, заправка, услуги логистической компании, услуги банков и так далее. Показать по каждому пункту. И тогда каждый сможет сложить, сколько было потрачено конкретно на товар, какие цены были, а сколько было потрачено на сопутствующие услуги сопровождения, логистику и так далее.

– Если подытожить, то как власть справляется с эпидемией? Коллапса медицинской системы, вроде, не случилось.

– Мы находимся на задворках Европы. У нас не было, как в других странах, такого туризма, который привел в Италию коронавирус. У нас не было столько иммигрантов, как во Франции. У нас не было ни одного из тех элементов разнесения вируса, которые были в остальном цивилизованном мире. Мы – глубоко отставшая страна, к сожалению, на задворках Европы. И нам повезло, мы просто счастливчики, что к приходу коронавируса мы оказались в таком отставшем состоянии.

Я считаю, здесь нет глобально никакой заслуги власти или президента, или еще кого-то в том, что мы пока заразились меньше, чем другие. У нас не было такого количества вызовов и разносчиков, как в других странах. И очень рано еще говорить, справились мы с коронавирусом или нет. Каждую неделю у нас наблюдается в среднем 5-процентный прирост выявления данного заболевания. И пока это так, говорить, что мы побороли вирус и можно подводить итоги – очень рано.

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