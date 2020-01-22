Бекешкина пояснила, почему Зеленскому нельзя говорить по-русски

Социолог Ирина Бекешкина убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский должен обращаться к гражданам страны только по-украински.

По ее словам, этого требует не только украинское законодательство, но и последний социологический опрос о русском языке в Украине. Об этом она рассказала OBOZREVATEL.

"Обратите внимание, что 80% опрошенных считают, что госслужащие в рабочее время должны говорить по-украински. А он госслужащий", – заметила социолог.

Владимир Зеленский

"В свободное от работы время – пожалуйста, пусть говорит по-русски. Без проблем. Мы не знаем, на каком языке он общается со своими друзьями, и это не наше дело", – добавила она.

В этом контексте социолог назвала неожиданным ответ большинства опрошенных на вопрос о том, на каком языке должны говорить госслужащие. "Тут позиция единая во всех регионах – даже среди русскоязычных. Они считают, что чиновники должны говорить по-украински".

Она также добавила, что "поддержка украинского языка как единственного государственного возросла после агрессии России. Раньше в этом вопросе позиция делилась между украиноязычными и русскоязычными. Теперь позиция русскоязычных делится. Приблизительно половина из них также считают, что единственным государственным языком должен быть украинский".

В то же время Бекешкина предположила, что в повседневном общении восточные и южные регионы Украины будут сохранять двуязычие. "Например, сегодня в Киеве можно услышать, как люди общаются одновременно на двух языках", – заметила она.

Напомним, социологический опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова показали, что 69% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком, а русским языком должны свободно пользоваться в частной жизни. 80% опрошенных заявили о том, что госчиновники должны говорить только по-украински.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пользователи соцсетей критически восприняли новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса языка и переименования улиц. В частности, многим не понравилось, что Зеленский во время новогоднего поздравления несколько раз переходил на русский язык и заявил, что язык общения для украинцев не важен.

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