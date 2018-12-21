''Бандит и гнусный персонаж'': МИД России разозлился из-за дня рождения Бандеры

МИД России отреагировал на принятое Радой решение о внесении дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в перечень официальных праздников страны.

"В Украине не прекращают попыток сделать национальными героями заклейменных позором бандитов", - говорится в сообщении департамента информации внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что теперь наряду с праздником Нового года украинцы должны будут "почтить память преступника, причастного к кровавым терактам, еврейским погромам, жестоким расправам над невинными людьми".

Памятник Степану Бандере "Радио Свобода"

"На фоне вакханалии, творящейся в "незалежной" вокруг календаря памятных дат и праздников, появление "дня Бандеры" удивления не вызывает", - добавили дипломаты.

По их мнению, поклонение подобного рода "гнусным историческим персонажам – это не только презрительное отношение к украинскому народу, но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником в Украине.