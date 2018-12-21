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''Бандит и гнусный персонаж'': МИД России разозлился из-за дня рождения Бандеры

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МИД России отреагировал на принятое Радой решение о внесении дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в перечень официальных праздников страны.

"В Украине не прекращают попыток сделать национальными героями заклейменных позором бандитов", - говорится в сообщении департамента информации внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что теперь наряду с праздником Нового года украинцы должны будут "почтить память преступника, причастного к кровавым терактам, еврейским погромам, жестоким расправам над невинными людьми".

Памятник Степану Бандере

Памятник Степану Бандере

"Радио Свобода"

"На фоне вакханалии, творящейся в "незалежной" вокруг календаря памятных дат и праздников, появление "дня Бандеры" удивления не вызывает", - добавили дипломаты.

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По их мнению, поклонение подобного рода "гнусным историческим персонажам – это не только презрительное отношение к украинскому народу, но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официальным праздником в Украине.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Тема
Праздники
Персона
Степан Бандера
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Какцапы,приезжайте во Львов на Новый Год,вместо гирлянды на ёлке висеть будете.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Poroshenko Petro, обосрались россияне, а мы от брезгливости, шоха:)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мартененко Сергей, Так не пустят, вы вы обосрались от страха и запретили вьезд россиянам до 60 лет))
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
наверное, и поляки, и европейцы тоже в сговоре с Путиным, что никак не видят в террористе С. Бандере «героя», а только «гнусного бандита» ?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Заду Наем Запорожець, нверной москву вашу спалить пара, чтобы воду не мутила
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кирик вадим
кирик вадим
Заду Наем Запорожець, в Сталине прежде всего они видят преступника, и именно из за Сталина появился Бандера
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
)))Бандера защищал свой народ как от упырей-коммунистов, так и от вурдалаков-фашистов в то время, как "героические" петухи вместе или с теми, или с другими зверствами занимались. И этим все сказано. Животная ненависть улуса орды москвы к Бандере объясняется тем, что на фоне его судьбы племя кремлевского альфа-козла демонстрирует свою ущербность и неспособность рассуждать вне категорий крайностей, иначе, чем по алгоритму комнатного выключателя света ВКЛ/ВЫКЛ, что, кстати, ярко демонстрирует путя, когда с Трампом мир делит путём потешной попытки отдать Азов у Украины:)
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