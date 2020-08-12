"Аппараты ИВЛ закончились, а койки ставим в коридор!" Реаниматологи рассказали о реальной ситуации с COVID-19 в Харькове

В реанимации Харьковской областной инфекционной больницы, по словам врачей, сложная ситуация с лечение больных на COVID-19 .

После заявления замдиректора Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации о том, что перегруженность областной инфекционной больницы – это фейк, с редакцией OBOZREVATEL связались местные врачи. Они утверждают, что в реанимации сложная ситуация, а пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ даже в отделениях.

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Что вызвало гнев врачей

11 августа во время брифинга заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

Замдиректора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук. Скриншот из видео

По его словам, 518 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях области. Из общего количества больных 265 – в областной инфекционной больнице.

Бондарчук отметил, что Харьковская областная инфекционная больница не переполнена пациентами с коронавирусом, поскольку мощности учреждения с начальных 200 коек увеличили до 300 и сейчас якобы даже есть "резерв".

Информацию о перегруженности инфекционки чиновник и вовсе назвал фейком.

"Перегруженность областной клинической инфекционной больницы – это сугубо фейковая информация", – заявил Бондарчук.

По его словам, по понедельникам увеличение нагрузки на больницы происходит из-за того, что пациенты в праздничные и выходные дни не считают нужным обращаться за медпомощью.

В реанимации не хватает медсестер и нечем вентилировать легкие

Разгневанные словами чиновника облздрава врачи связались с редакцией OBOZREVATEL и рассказали, что сейчас происходит в областной инфекционной больнице. В частности – в отделении интенсивной терапии, где спасают больных на COVID-19.

По словам медиков, реанимация рассчитана на шесть коек, но сейчас развернуто 12 и еще одну поставили в коридоре.

"Тут лежат тяжелые пациенты. Фактически, 12 больных находятся на искусственной вентиляции легких. Два-три человека на инвазивной вентиляции – на интубационной трубке, все остальные – на неинвазивной (через маску). На 13 тяжелых больных в реанимации всего две медсестры", – рассказали медики.

В отделении интенсивной терапии не хватает мест – пациент лежит в коридоре

Врачи говорят, что в последнее время увеличилось количество пациентов с дыхательной недостаточностью, а аппаратов не хватает.

"За последнюю неделю стало больше больных с дыхательной недостаточностью. Сейчас три-четыре человека находятся в отделениях на аппаратах ИВЛ. Понимаете? Не в реанимации, а в отделениях! Более того, у нас не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто в них нуждается! На днях мы уже столкнулись: нужно было вентилировать больных, но всё – аппараты закончились!" – рассказали врачи.

По их мнению, в облздраве не понимают, какая ситуация сложилась с лечением больных COVID-19.

"Складывается впечатление, что чиновники живут в другом измерении. У нас не было аппаратов и не было коек, а в облздраве говорят, что информация о загруженности – это фейк!" – добавили реаниматологи.

Все палаты реанимации в Харьковской областной инфекционке заполнены

Также врачи пожаловались, что чиновники устраивают акции "устрашения" в больнице.

"Когда в сети появилась информация, что у нас назначают лекарства, которыми надо было лечить по протоколу, но их у нас в тот момент попросту не было, некоторые родственники пациентов пожаловались "наверх". В итоге сняли завотделением интенсивной терапии – нашли козла отпущения", – рассказали они.

Также после каждой публикации журналистов об областной инфекционной больнице устраивают проверки. Однако их цель, по мнению врачей, не имеет ничего общего с декларируемой.

"После публикаций в СМИ чиновники просто прикрывают свою, извините, ж*пу. Присылают в больницу комиссии, которые выискивают всякие мелочи. Например, в истории болезни не был указан номер паспорта. Послушайте, а какое отношение это имеет к течению болезни? Так что не сомневаемся: после этой публикации на OBOZREVATEL к нам снова придут и начнут изымать истории, выискивать всякую ерунду. Но и молчать мы не можем", – говорят врачи.

Отделение интенсивной терапии, где спасают жизни больных COVID-19

Область под ударом

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, за последние сутки в регионе зарегистрировано 139 новых случая коронавируса и 156 новых подозрений, пятеро больных скончались.

Всего заболевших за весь период – 5 170, из которых 151 человек умер, а 2 550 выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Харьковской области. Графика – Лабораторный центр

Что дальше?

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами. Харьковская и Одесская области демонстрируют самые высокие темпы по зараженности среди регионов с высоким уровнем пораженности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

"С середины июня в Украине была устойчивая тенденция к снижению, а уже через месяц она изменилась на противоположную. Статистика по стране за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост, хотя среднее значение количества новых инфекций оказалось немного ниже, чем мы ожидали. Среди регионов с высоким уровнем пораженности самые быстрые темпы распространения эпидемии в Харьковской и Одесской областях", – сообщил Загородний.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает развиваться достаточно быстрыми темпами

Согласно прогнозу рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, больше всего больных будет на Львовщине, Ивано-Франковщине, Одесщине, Харьковщине и в Киеве.