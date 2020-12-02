Ученые выяснили, сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу

Японские ученые заявили, что в организме людей, переболевших COVID-19, можно обнаружить антитела в течение как минимум 6 месяцев после заражения.

Как пишет NHK, исследования проводилось городским университетом Йокогамы и другими учреждениями. Всего наблюдались 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, заразившихся коронавирусом в период с февраля по май 2020 года.

После анализа образцов крови, взятых через полгода после заражения, исследователи обнаружили антитела у 97% людей с бессимптомными или легкими симптомами и у 100% – с умеренными или серьезными.

Результаты исследования показали, что люди с антителами могут иметь более низкий риск заражения как минимум в течение шести месяцев.

По мнению японских ученых, данное открытие является хорошей новостью для разработки вакцины, однако для точных результатов необходимо дополнительное исследование. Его планируют провести еще через полгода.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что у большинства поборовших COVID-19 людей формируется длительный иммунитет против коронавируса, который действует не менее пяти месяцев.

К такому выводу пришли американские ученые, исследовав реакции антител более 30 тыс. человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус.

Предварительно, после COVID-19 может вырабатываться целый ряд иммунных соединений, и некоторые антитела сначала преодолевают болезнь, быстро отмирая, а другие накапливаются.