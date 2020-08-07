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Американский ученый заявил, что коронавирус никогда не исчезнет

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
7,7 т.
Энтони Фаучи

Энтони Фаучи заявил, что коронавирус никогда не исчезнет. Радио Свобода

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что мир никогда не сможет искоренить коронавирус.

Это связано с его высокой заразностью, объяснил ученый в интервью агентству Reuters. При этом по его словам, мир движется "достаточно благоприятными" темпами.

"История указывает – если вы получаете вакцину, которая имеет среднюю и высокую степень эффективности, и вы совмещаете ее применение с надлежащими мерами охраны здоровья, можно рассчитывать на преодоление проблемы. Я не думаю, что мы когда-то искореним это с планеты. Из-за его высокой заразности это кажется маловероятным, но я думаю, что нам по силам, сочетая хорошую вакцину и внимание к мероприятиям здравоохранения, оставить это позади", – сказал Фаучи.

Специалист уточнил, что под пристальным вниманием он не имеет в виду "полное закрытие".

"Считаю ли я, что у нас будет гораздо больше контроля зимой следующего года? Да", – добавил Фаучи.

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