"Агенты Кремля?" Украинская писательница устроила языковые разборки в СБУ

Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась президенту Петру Порошенко из-за того, что сотрудники Службы безопасности, встретившие ее для допроса по делу покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, разговаривали на русском языке.

Кроме того, женщина озвучила свои претензии лично представителям спецслужбы и выразила недовольство тем фактом, что они отказываются общаться на государственном языке при исполнении обязанностей. Об инциденте Ницой написала на своей странице в Facebook.

"Сотрудник СБУ встретил меня на улице и провел в помещение. Зайдя в здание, он неожиданно со своими коллегами перешел на русский язык. Он вызвал другого сотрудника и тот тоже обратился ко мне на русском: "Лариса Никалавна, я праведу вас к следователю". Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот придут ихние …" — и тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке, вдруг заговорили ко мне на русском языке о каком-то "следавателе". Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — возмутилась она.

Ниже публикуем скриншот диалога писательницы с представителями СБУ на языке оригинала.

В последствии Ницой со скандалом покинула стены ведомства, отказавшись участвовать в допросе и поставив условие, что согласится на него, только если к ней будут обращаться на украинском языке.

Кроме того, она потребовала от Порошенко объявить выговор главе СБУ за нарушение его подчиненными закона "О государственной службе", а также провести служебное расследование.

"Лариса Ницой. Детская писательница, которая из-за бездеятельности власти вместо того, чтобы писать детские книжки, выгребает за ней авгиевы конюшни", — подытожила она свой гневный пост-обращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой пожаловалась на то, что стюарды в поезде "Укрзалізниці" Киев — Запорожье при общении с пассажирами используют не государственный язык, а русский.