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Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля, – Шмыгаль

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля, – Шмыгаль

В Украине продолжили действие адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса нового типа до 31 июля.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок принял Кабмин на заседании в среду, 17 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Учитывая рост числа больных COVID-19, мы продолжаем действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер добавил, что правительство намерено рассмотреть предложенный Минздравом обновленный подход, предусматривающий усиление карантинных ограничений в отдельных областях. По его словам, речь идет только о случаях, если этого потребует ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах.

Анонсировал Шмыгаль и изменение графиков начала работы предприятий и организаций в отдельных отраслях экономики. В частности, чтобы растянуть во времени часы "пик", когда не должна возникать такая загруженность общественного транспорта, которая наблюдается сейчас. Так, начало рабочего дня для некоторых учреждений могут перенести до 10:00.

Также правительство четко зафиксировало запреты, действующие в течение карантина, согласно которым не разрешается:

  • пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

  • перевозка в транспорте пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

В общественных местах во время карантина в Украине запрещено находиться без масок

В общественных местах во время карантина в Украине запрещено находиться без масок

"Мы понимаем, что для того, чтобы это требовать, людям нужно создать соответствующие условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения", – подчеркнул премьер.

Поэтому он призвал глав глав местных администраций выпустить максимальное количество рейсов на маршрутах, при необходимости, создать новые, однако не допустить того, чтобы люди ездили в переполненном транспорте

При этом руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел премьер поручил усилить контроль за соблюдением карантинных правил.

"Ответственные не должны страдать от действий безответственных людей", – резюмировал Шмыгаль.

Глав местных администраций призвали принять меры для уменьшения загруженности общественного транспорта во время карантина

Глав местных администраций призвали принять меры для уменьшения загруженности общественного транспорта во время карантина

Что касается обновленного механизма, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений, то они будут устанавливаться по:

  • проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

  • деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

  • работы метрополитена;

  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

  • посещения учреждений дошкольного образования;

  • работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

  • деятельности заведений.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек составляет более 50%;

  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 июня в Украине официально подтверждено 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.

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  1. /Общество