Перейти с русского на украинский – то как впервые в жизни приготовить борщ. Хочется так, что небо чешется, но страшно. Выдыхайте. Все будет ок, я дам вам стартовый рецепт (сам его юзал три года назад, когда только учился публично говорить на украинском). Вы начните понемногу, а там все как польется, как закипит, шо пусть окружения скрывается в рожь, потому что вас уже не остановить.

1. Если ваши родные говорят по-русски, то в их кругу не пытайтесь перейти на украинский. Не ломайте себя, если вам неловко. Но с новыми людьми разговаривайте на украинском (они не знают вашего сложившегося образа, ничего от вас не ожидают, поэтому с ними будет легче общаться на родном языке).

2. Когда садитесь в такси/подходите на кассу/заходите в какое-то заведение, говорите не "здравствуйте", а "добридень/вітаю".

3. Фейсбучик и инстаграмчик ведите на украинском.

4. Свои публичные выступления делайте на украинском.

5. Заметки в телефоне пишите тоже на родном языке (можете ваще перевести свой мобильный на украинский, он же смарт, поэтому все поймет).

6. Когда говорите и не знаете, как какое-то слово будет на украинском, не парьтесь и произносите его на русском. Затем погуглите, ежели что. Не заганяйтесь от мысли, что кто-то посмотрит на вас косо. Лучше говорить на украинском с ошибками, стараться и исправляться, чем на русском потому, что страшно.

Только 6 пунктов и 50% вашей жизни изменится. А все остальное – дело времени. Не забудьте поделиться заметкой с друзьями, вдруг им тоже надо. Цем.

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