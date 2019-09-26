Пока вся Украина через микроскоп рассматривают стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом и строят конспирологические версии, у нас произошло событие, которое может очень больно ударить по репутации Президента и государства в целом.

Несмотря на все заверения Володимир Зеленський в Нью-Йорке о том, что Украина становится по-настоящему демократической страной, Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил ОТКАЗАТЬ телеканалу 112 в продлении лицензии. Тот Нацсовет, который уже многие месяцы ведет открытое наступление на свободные и независимые СМИ.

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Тот Нацсовет, который давно нелегитимен, в связи с окончанием полномочий нескольких членов. В том числе и.о. Председателя Ольга Герасим’юк. Более того, это беспрецедентное решение принято буквально на следующий день после письма СНБО, где указывается на отсутствии каких либо причин для изъятия лицензии.

Нацсовет, который полностью сформированный Порошенко, принял это решение показательно, во время визита Президента Украины в США. Чистой воды подстава и провокация.

Убеждён, что Владимир Зеленский по возвращению из-за океана, обязан отреагировать и дать жёсткую оценку подобным действиям государственного регулятора. Иначе, это не демократия. И не тот Путь Развития государства, о котором Владимир Александрович неоднократно говорил.

Наступление на свободу слова и уничтожение СМИ - это плохой сигнал обществу и Западным партнерам. Это не то, ради чего 74% граждан Украины отдали свои голоса за Владимира Зеленского и свои надежды, что Украина будет свободной и цивилизованной страной.

А ещё, я уверен, что европейские правозащитники и парламентарии непременно отреагируют на это решение, а телеканал 112 подаст в суд, который примет справедливое решение.

И конечно, слово за украинским Парламентом. На этот раз "Слуги народа" не смогут отмолчаться или сделать вид, что ничего не произошло. Это дело будет иметь широкую международную огласку и серьезный политический резонанс, который плохо отразится на имидже страны.

Время пошло.

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