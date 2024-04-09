Журналист Андрей Андрушкив даст интервью в рамках выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Приглашаем на публичное интервью с Андреем Андрушкивым, магистром богословия, преподавателем Бизнес-школы Украинского католического университета и Украинской академии лидерства, которое состоится в рамках выставки "Голоса" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Модерировать разговор Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.

Когда: среда, 17 апреля, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных".

Будем говорить о:

войну как фактор личных и публичных трансформаций;

теологическую оптику в контексте мемориализации войны;

понятие справедливости и мести в христианской оптике;

важность сохранения памяти как гаранта обеспечения послевоенной справедливости;

значимость системы ценностей (человеческих, демократических, христианских) для сохранения идентичности человека и общества во время войны.

Андрей Андрушкив – выпускник Украинского Католического Университета, магистр богословия. 17 лет работает в коммуникациях, адвокации, проведении аналитических исследований, журналистике. Экс-руководитель коммуникационной команды "Реанимационный Пакет Реформ". Экс-исполнительный директор аналитико-адвокационного Центра совместных действий. Ведущий авторских программ на hromadske и Общественное. Преподаватель бизнес-школы УКУ и УАЛ. С 1 марта 2022 – военнослужащий ВСУ. В свободное от службы время пишет книгу с развлечениями на библейские чтения "#Джизуснарайоне".

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.