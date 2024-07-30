Водитель не справился с управлением: в Запорожье произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие. Фото

В Запорожье на въезде в город произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, а еще двое получили травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Как было предварительно выяснено, в 12:30 водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны Днепра в направлении Запорожья, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Renault.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажирка Renault. Еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель Opel получили травмы и были госпитализированы.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине 29 июля произошло смертельное ДТП. В селе Малиевка Новодунаевецкой поселковой громады 24-летний водитель не справился с управлением и слетел в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Напомним, 19 июля в селе Лупарево Николаевской области произошла смертельная авария – водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авто около 20:00 въехало в толпу детей, которые играли на перекрестке в 10 метрах от дома, где жил мальчик.