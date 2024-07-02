Во Львовской области столкнулись автобус и микроавтобус, есть пострадавшие. Фото и видео

На Львовщине 2 июля примерно в 10 часов утра произошло ДТП с пострадавшими. В Золочевском районе между поселком Красное и селом Ясеновцы на автодороге Киев — Чоп произошло столкновение микроавтобуса и автобуса.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области. По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека, все живы.

Сотрудники полиции обеспечивают реверсивное регулирование и просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

"Внимание! В поселке Красное Золочевского района на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с пострадавшими. На месте работают все необходимые службы. Полицейские обеспечивают реверсивное регулирование", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить пьяного скутериста, по вине которого погиб 24-летний мужчина. Злоумышленник внезапно выехал на соседнюю полосу и столкнулся с микроавтобусом, в результате чего его пассажир получил смертельную травму.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения.

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