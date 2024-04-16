В Украине вышла первая книга о современном развитии народных художественных промыслов

В издательстве Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вышла книга "Contemporary Ukrainian Crafts | Традиционные ремесла в современном исполнении" – первое издание о современном развитии народных художественных промыслов в Украине. В нее вошли рассказы о ремеслах с тысячелетними традициями и талантливых украинцев, которые их исследуют, интерпретируют и создают современный культурный код. Это издание есть летопись сегодняшнего дня – книга фиксирует истории наших земляков о поисках своего назначения и любимого дела в народных художественных промыслах.

Издание разделено на восемь разделов, рассказывающих об оригинальных предметах для дома. В книгу вошли следующие традиционные ремесла: керамика, ковровщики и гобелены, домашний текстиль, вытинанка, резьба по дереву, свеча, мебель ручной работы, голубничество, а также глава о современном переосмыслении материалов.

"Новая книга уникальна – в ней впервые собраны современные украинские ремесленники, которые экспериментируют с техниками и материалами, узорами и орнаментами, создавая модерные продукты. В этом проявляется генетическая склонность украинцев к созданию красоты своими руками, тяга к ремеслам, передающимся от поколения к поколению. Некоторых участников к ремесленничеству побудила именно война – трагический повод дал им время посвятить себя любимому, а иногда даже желаемому делу", – комментирует автор проекта, издательство Creative Publishing Люсия Бондарь.

Рассказы о современных мастерах, ремесленных студиях и магическом процессе создания дополнены аналитическими статьями и исторической справкой. К работе над книгой редакция пригласила профессионалов в своих сферах, всю жизнь исследующих украинские традиции или занимающихся продвижением современных брендов на международных площадках.

"Украина – государство с давними традициями, ярко отраженными в этом издании в работах мастеров, несущих региональный колорит. Нашей нации очень ценно сохранить народные художественные промыслы, а также развивать мастерство и сочетать обычаи с современностью", – отмечает соавтор проекта, эксперт по креативным индустриям Ульяна Хромяк.

В книге представлены около 40 украинских брендов и мастеров, среди которых Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio и многие другие представители.

Издание создано при поддержке Кредобанка. По словам Ежи Яцека Шугаева, главы правления банка, "одна из приоритетных задач Кредобанка в условиях полномасштабной войны – быть опорой для украинского бизнеса. И не только для крупных, но и для предпринимателей и ремесленников, чтобы поддерживать и развивать экономику Украины и продвигать украинские бренды в мировом масштабе. Мы восхищаемся людьми, которые с большой внутренней силой работают вопреки всем вызовам, вдохновляют и создают новые возможности для развития, жизни и труда в стране, когда идет полномасштабная война, и делаем все возможное для их поддержки".

Creative publishing – новое название издательства CP Publishing, создающее книги подарочного формата о современной культуре Украины с 2020 года. Предыдущие работы освещали украинскую традиционную моду, креативную индустрию и искусство.