В США состоялся благотворительный музыкальный концерт в поддержку больницы 'Охматдет'

Ко Дню памяти в США в городе Сиэтл штата Вашингтон состоялся благотворительный концерт камерного оркестра из Украины "Киев-классик". Событие прошло в известном концертном зале Benaroya Hall. Оркестр во главе с главным дирижером Германом Макаренко провел публику через разнообразие украинских музыкальных традиций и историю нашего народа. Через музыкальные произведения известных украинских и иностранных композиторов они прикоснулись к сердцам гостей.

Также американские музыканты со всего западного побережья поддержали мероприятие. Музыкант Allen Vizzutti и Paul Cantelon исполнили произведения, написанные ими для поддержки народа Украины в его борьбе за демократию и свободу. Исполнительница Meeka Quan DiLorenzo исполнила композицию Love and Tears for Ukraine, которая стала примером солидарности американского народа с народом Украины.

Чтобы поддержать Украину и детей больницы "Охматдет", на концерт пришли более 500 человек, зал был полон, не осталось ни одного свободного места.

Мероприятие состоялось при поддержке организации The Humanity Funds и ее СЕО Silke Johnstone, офиса мэра города Сиэтл, Benaroya Hall, Ukrainian Association of Washington State, исполнительного и художественного директора The Seattle Series, Благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство", а также многих социально ответственных компаний и семей. Патроном события выступила Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО.

Гости насладились музыкальными произведениями известных композиторов, в частности, Николая Леонтовича, Мирослава Скорика и других. Также гости узнали больше о работе Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" во время войны, они услышали истории пострадавших детей и врачей. На глазах гостей можно было заметить слезы.

"Сегодня музыка помогает, пожалуй, каждому из нас восстановиться психологически и физически. Однако это еще не все – она еще помогает поддержать больницу "Охматдет". Мы благодарны организаторам и участникам события за неравнодушие и внимание к потребностям нашей больницы. Мы благодарны оркестру за проведение сеансов музыкотерапии для детей "Охматдета". Уверены, что музыка также лечит и стабилизирует психоэмоциональное состояние. Мы будем рады, если музыка принесет нашему медучреждению не только психологическую, но еще и материальную помощь для усовершенствования больницы", – отметил генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир.

Средства, собранные на мероприятии, пойдут на восстановление операционного блока, травмпункта и отделения интенсивной терапии, которые находятся в старом корпусе. Подробнее об этом мы напишем позже.

"Спасибо каждому, кто помогает больнице "Охматдет" и нашим детям, спасибо за поддержку Украины! Вместе мы сила!" – отметили в "Охматдет".