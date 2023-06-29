В Ривне после мощной грозы затопило улицы: автомобили плавали. Видео
В четверг, 29 июня, в Ривне прошел масштабный дождь. В результате происшествия улицы города затопило.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Передвигаться по Ривне пешком практически невозможно (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).
В местных каналах люди массово жалуются на природное бедствие и выставляют кадры последствий затопления.
"Время доставать сапоги или лодки", – пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 июня, часть Украины накрыла непогода, во Львовской области выпали обильные дожди. Поэтому в реке Сходничанка поднялся уровень воды, она вышла из берегов и затопила курортный поселок Сходница.
Также вечером 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, кое-где с градом.
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