В Ривне после мощной грозы затопило улицы: автомобили плавали. Видео

В четверг, 29 июня, в Ривне прошел масштабный дождь. В результате происшествия улицы города затопило.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Передвигаться по Ривне пешком практически невозможно (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В местных каналах люди массово жалуются на природное бедствие и выставляют кадры последствий затопления.

"Время доставать сапоги или лодки", – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 июня, часть Украины накрыла непогода, во Львовской области выпали обильные дожди. Поэтому в реке Сходничанка поднялся уровень воды, она вышла из берегов и затопила курортный поселок Сходница.

Также вечером 10 июня Киев накрыла гроза. В столице Украины начался обильный дождь, кое-где с градом.

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