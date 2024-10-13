В Ровно 14-летний парень устроил гонку с полицией на угнанном автомобиле. Видео

В Ровно 14-летний подросток устроил погоню с полицией на угнанном автомобиле. Утром 12 октября правоохранители заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюр и, увидев патрульное авто, начал убегать.

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Как сообщили в Патрульной полиции Ровенской области, инспекторы передали информацию по радио и начали преследование. Водитель игнорировал требования остановиться, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

На улице Евгения Коновальца он столкнулся с дорожным знаком, вышел из авто и продолжил бежать пешком.

Патрульные задержали подростка. Он признался, что автомобиль ему не принадлежит – нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться. На место происшествия вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера Mercedes-Benz и легкового автомобиля ЗАЗ "Славута". В результате столкновения погибла 35-летняя женщина. Ранение получил девятилетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области после обеда 11 октября произошло смертельное ДТП. Hyundai Accent столкнулся с Toyota Camry, выехав на встречную полосу. Виновник погиб на месте, пострадали жена и четырехлетний сын водителя второго автомобиля.

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