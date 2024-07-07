В Крыму взорвался и загорелся газораспределительный узел: зарево видно за десятки километров. Видео

В Алуштинском районе в оккупированном Крыму в субботу вечером 6 июля вспыхнул газораспределительный узел. Горит между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района, по дороге на нудистский пляж.

Видео дня

Как рассказывают очевидцы, пожару предшествовал мощный взрыв. Сейчас зарево видно за десятки километров, в том числе в Алуште.

Так называемый "региональный главк" МЧС РФ уточнил, что "под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели и лесники работают на месте, чтобы не допустить распространение огня".

Так называемая "глава администрации Алушты" предупреждает, что в городе возможно полное или частичное выключение газа из-за возгорания на газопроводе. Более того, она не исключает, что 7 июля город останется без газа на весь день.

Пожар тушат 34 спасателя, используется 11 единиц техники.

Оккупационная глава мэрии Алушты Огнева подтвердила, что 7 июля газа не будет, в связи с чем нужно "сохранять спокойствие".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост возможно уничтожить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Это вооружение, как известно, Украина уже получила от США.

Получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить не только мост, но и любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!