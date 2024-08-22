В Черниговской области родители и 17-летний сын упали в канализационную шахту и погибли. Фото с места трагедии

В городе Новгород-Северский, что на Черниговщине, произошла страшная трагедия. Три человека погибли, упав в канализационную шахту.

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Об этом сообщили в областной полиции. Отмечается, что погибла семья – супруг и их 17-летний сын.

Трагедия произошла в четверг, 22 августа. Информация о происшествии поступила в полицию около 15:00. Правоохранители сразу отправились на место и устанавливают обстоятельства гибели людей.

Все трое упали в канализационную шахту, находящуюся на территории частного домохозяйства внутри гаража.

Предварительно известно, что члены семьи поочередно провалились в шахту. Они пытались спасти друг друга. Все трое, к сожалению, погибли.

Почему никто из них не позвал на помощь кого-то из соседей или посторонних, пока не ясно, как и неизвестно какие-либо другие детали трагедии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новгород-Северского райотдела полиции, специалист-криминалист и следователи следственного управления областной полиции, спасатели ГСЧС.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Вишневое в Киевской области пожилой мужчина упал в лифтовую шахту с 5-го этажа во время отключения электроэнергии. К сожалению, пенсионер умер, когда его везли в больницу.

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