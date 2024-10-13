В Черкассах авто влетело в столб, водитель погиб, еще два человека пострадали. Фото и видео
В Черкассах 12 октября на проспекте Химиков произошла смертельная авария. Автомобиль столкнулся с электроопорой, после чего водителя выбросило из машины, он погиб на месте.
Об этом сообщила полиция Черкасской области. Как сообщают очевидцы, водитель потерял контроль над управлением после того, как автомобиль въехал в лужу и столкнулся с электроопорой.
Водитель автомобиля погиб. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция призывает водителей учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 12 октября, произошла авария на Берестейском проспекте. На месте ДТП было несколько машин скорой помощи, движение транспорта затруднено. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области после обеда 11 октября произошло смертельное ДТП. Hyundai Accent столкнулся с Toyota Camry, выехав на встречную полосу. Виновник погиб на месте, пострадали жена и четырехлетний сын водителя второго автомобиля.
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