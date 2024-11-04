В Берлине показали фотовыставку об артистах украинского цирка в период войны

В галерее арт-пространства гостиницы "Континенталь" в столице Германии Берлине показали фотовыставку "Украинский цирк во время войны". Гостей выставки встречали партнеры мероприятия Дэниел Бароу, руководитель проекта "Scenic Circus", и директор арт-пространства Кристина Дисман.

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Организаторы выставки, основатели украинского медиа о цирке "CircusLife" Максим Сидоренко и Никита Делюков, а также украинские партнеры выставки присоединились к ее открытию в онлайн-формате. Фотовыставка, которая длилась до 4 ноября включительно, преследовала цель продемонстрировать красоту и несокрушимость украинского цирка. Каждую из 21 фотографии выставки сопровождают истории артистов цирка и их коллективов, которые, несмотря на все трудности военного времени, продолжают дарить радость зрителям.

По словам Максима Сидоренко, редактора медиа CircusLife.com.ua и автора историй к фото, в Германии знают и любят цирк. Поэтому организаторы уверены, что уникальный опыт украинских артистов цирка, которые остаются преданными своему искусству во время войны, будет интересен международной аудитории.

Автор фотографий выставки фотограф "CircusLife" Никита Делюков, говоря о выборе фотографий для выставки, отметил:

"Только в сезоне 2023/24 мы посетили десятки школ и студий циркового искусства, побывали на фестивалях, которые собирали на сцене или в манеже сотни участников. Выбирая фото для выставки, мы хотели показать миру красоту украинского цирка, его глубину и масштаб индустрии. Но прежде всего мои фото о людях, которыми я восхищаюсь. Мне было интересно зафиксировать в кадре их состояния, эмоции, моменты адреналина во время головокружительных трюков".

В своей речи к участникам мероприятия директор Национального цирка Владислав Корниенко отметил важность выставки, которая должна служить еще одним инструментом донесения правды о войне:

"Мир должен знать правду о войне, об украинском цирке и его артистах, которых ежедневно может убить российская ракета. Мы хотим, чтобы эту выставку увидели в как можно большем количестве городов Европы, и призываем международное сообщество помочь нам сохранить украинскую культуру и цирк, которые являются неотъемлемой частью культурной жизни Европы".

Анастасия Ильина, артистка Национального цирка, подчеркнула, что работа артиста цирка в условиях войны требует двойных усилий из-за тех условий, с которыми он сталкивается каждый день:

"Нам часто приходится работать в условиях, которые сложно представить. Без света, отопления, воды. К тому же нет такого момента, в который российская ракета не могла бы прилететь в место, где ты есть. Но и при таких условиях мы работаем, даря радость детям и взрослым, даже если местом для работы является бомбоубежище цирка, где артисты работают во время прервавшей шоу воздушной тревоги".

Также к слову были приглашены Олег Поспелов, руководитель и основатель студии циркового искусства DuoPospelo Creative Studio. Олег отметил, что в Украине продолжают свою работу сотни студий циркового искусства, в которых учатся тысячи талантливых детей, мечтающих о международной карьере.

О важности выставки в международном контексте говорил и Виам Хассан. Египтянин впервые приехал в Украину восемь лет назад. Сегодня он артист Национального цирка, связывает свое будущее с нашей страной и считает, что мир должен быть более сплоченным и решительным в поддержке Украины.

После Берлина команда "CircusLife" планирует провести аналогичные мероприятия в других городах Европы, в том числе на главном фестивале циркового искусства мира, который пройдет в Монте-Карло.

В Киеве фотовыставка будет представлена уже в ноябре 2024 года. О времени и локации выставки будет сообщено отдельно на сайте медиаресурса и в социальных сетях.