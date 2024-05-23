Сгорели живьем: на Днепропетровщине в ДТП с грузовиком погибли два человека. Фото

Утром 23 мая на трассе под Пятихатками Каменского района произошло ужасное ДТП. В результате столкновения легковушки и грузовика сгорели заживо два человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Авария произошла примерно в 5 утра на трассе Знаменка-Луганск-Изварино.

Легковушка "Таврия" и грузовик "Mercedes 608" столкнулись, двигаясь по разным полосам. На фото видно, как грузовик наехал на легковушку, буквально раздавив ее.

В результате столкновения оба автомобиля загорелись и сгорели дотла. Водитель и пассажир "Таврии" погибли.

Огонь удалось погасить всего через час. Данные погибших и обстоятельства аварии устанавливаются. К тушению пожара были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Киеве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Разбился мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем на ул. Ревуцкого.

Напомним, что вблизи села Ксаверовка Киевской области также произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате ДТП пострадали женщина и ее 8-летняя дочь.

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