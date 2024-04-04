На Черниговщине в результате падения дерева на авто погибли супруги, их 10-летняя дочь выбралась из машины самостоятельно: детали трагедии. Фото

В Новгород-Северском районе на Черниговщине в результате падения дерева на автомобиль погибли супруги, находившиеся на заднем сиденье. Их десятилетней дочери самостоятельно удалось выбраться из поврежденного автомобиля.

Водитель и еще один пассажир автомобиля были госпитализированы с травмами. Об этом сообщило главное управление полиции в Черниговской области.

Как было установлено, автомобиль в котором находились пять человек, среди них один ребенок, двигался по дороге между селами Полюшкино и Чайкино. Из-за порыва ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего двое пассажиров погибли на месте, водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Десятилетняя девочка, которая также находилась на заднем сиденье авто осталась живой и невредимой. Председатель сельсовета Чайкинского района Василий Шавша в комментарии для Общественного отметил, что медицинский персонал обследовал ребенка, девочка находился в состоянии шока.

"Был порыв ветра, машина ехала, там такая раздвоенная сосна, отломилась половинка, и дерево в момент движения машины упало прямо на машину", – рассказал он о несчастном случае.

Василий Шавша также отметил, что все находившиеся в автомобиле четыре пассажира ехали в направлении Костобобров.

"Водитель - местный, житель села Карабаны, 1965 года рождения, его забрали в больницу", – рассказал председатель сельсовета.

Заместитель генерального директора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько сообщил, что водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Черниговской областной больницы.

По его словам, у мужчины есть повреждение позвоночника, частичная потеря движения в верхних конечностях и полная в нижних конечностях.

Пассажир автомобиля также находится в областной больнице в средне-тяжелом состоянии. По словам Чеботько, он в сознании, но с "легким приглушением".

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