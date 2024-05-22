История простых героев: в Киеве состоялась премьера документальных фильмов 'Гимн жизни'

В кинотеатре "Жовтень" состоялся премьерный показ документального кино "Гимн жизни", состоящего из семи короткометражных фильмов. Каждый рассказывает личные истории украинцев, которые они переживали и продолжают переживать во время войны.

Все главные герои – обычные люди: рыбаки, пожарные, энергетики, металлурги, шахтеры. Несмотря на боевые действия, психологическое давление или близость к линии фронта, они продолжают каждый на своем месте работать и помогать стране. Они занимаются волонтерством, выпекают хлеб, чтобы передать на фронт и в регионы, где из-за войны люди оказались на грани гуманитарной катастрофы, возвращают людям свет, чтобы приблизить победу над врагом.

Автор проекта – Владислав Станкевич, режиссер документального фильма "Аритмия" о Валерии Лобановском. Он с начала войны активно сотрудничает с украинскими и международными компаниями, чтобы привлечь внимание к происходящему в Украине, а также поддержать моральный дух всех украинцев.

"Этот проект – о ценностях, самопожертвовании, о надежде, любви и непоколебимой вере в будущее нашей страны. Мы верим, что эти истории растрогают каждого и напомнят о том, как важно оставаться человечными даже в самые тяжелые времена", – отметил Влад Станкевич после премьеры.

Музыкальное оформление и визуальная часть фильма созданы с особым вниманием к деталям, чтобы максимально передать атмосферу и эмоции каждой истории. Команда "Гимна жизни" работала над тем, чтобы каждый кадр выглядел эстетично и трогательно и приобретал дополнительный смысл сам по себе.

Премьера фильмов вызвала интерес среди документалистов и представителей СМИ. Посетили показ и главные герои двух фильмов: Алексей Мащенко – герой фильма "Батя", и Сергей Фороща – герой фильма "Сторона солнца".

"На самом деле таких, как я, энергетиков, которые каждый день делают свою работу, чтобы в домах украинцев было светло, много по всей стране. И всем им последние два года приходится работать на энергетических объектах, по которым враг может каждую минуту нанести удар. Или вообще чинить оборудование под обстрелами. И я имею честь в этом фильме представлять всех из них. Хочу поблагодарить Владислава за этот фильм. Он показывает миру, что происходит в Украине и в каких условиях живут украинцы", – сказал Сергей Фороща, энергетик ДТЭК, участвовавший в возвращении света на деоккупированной Киевщине весной 2022 года.

"Я простой человек: когда меня просят помочь, не могу пройти мимо. Именно поэтому с первого дня войны, не оставляя основной работы металлургом, стал помогать нашим ребятам на передовой. Возить им все необходимое даже под обстрелами. Мы должны помогать друг другу, чтобы победить. Даже если ты физически не можешь служить – помогай. Поэтому эти фильмы – это настоящий гимн человечности, памятник обычным людям, которые каждый день делают больше, чем могут. Благодарю власть за этот взгляд на простых людей", – отметил после премьеры Алексей Мащенко, металлург с "Запорожстали" Группы "Метинвест".

Съемка "Гимна жизни" состоялась благодаря поддержке партнеров – компаний "Метинвест" и ДТЭК. Широкой общественности трансляция фильмов будет вскоре доступна на Megogo. Подробнее о проекте можно узнать на портале.