'Глаза и уши Путина': СМИ рассказали о шпионской сети РФ в Европе, куда привлечены десятки дипломатов

Недавно в сотрудничестве журналисты нескольких стран Северной Европы разоблачили деятельность российских шпионов в скандинавских странах. Так, в их документальном фильме "Война теней" говорится о почти 40 агентах российской разведки, связанных с посольствами РФ в этих странах.

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Об этом говорится в материале финского телерадиовещателя Yle. Над документальным фильмом, разоблачающим российских агентов, также работали шведское издание SVT, норвежское NRK и датское DR.

В общей сложности журналисты установили уже 39 человек, работающих или работавших в посольствах России в странах Северной Европы. Большинство из них уже покинули страны, где работали, однако по меньшей мере 13 все еще занимают должности в посольствах. Так называемые дипломаты явно являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР), ГРУ или ФСБ.

В частности, Шведская общественная телерадиокомпания SVT установила личности 21 российского разведчика. Не менее 13 из них работали в посольстве России в Стокгольме по меньшей мере до апреля 2022 года. Уже после журналистского разоблачения, 25 апреля 2023 года, шведское правительство заявило, что депортирует пятерых российских дипломатов, действия которых противоречат их дипломатическому статусу.

Издание Yle также раскрыло личности нескольких российских шпионов. Среди них фигурирует Дмитрий Оторочкин, который работал в российском посольстве в Хельсинки, а впоследствии был переведен в Данию. Yle нашло три профиля Оторочкина в российской соцсети "ВКонтакте", каждая с разными именами. Благодаря источникам в разведке Северных стран было подтверждено, что он работает на Службу внешней разведки России.

Также одним из российских шпионов был 60-летний Владимир Комаров, работавший советником дипмиссии в Хельсинки. В российских базах данных его адрес обозначен как штаб-квартира российской военной разведки (ГРУ) в Москве.

Еще одним разведчиком оказался – 37-летний Дмитрий Двиньянинов, занимавший должность помощника в миссии. Ранее он работал в российском научно-исследовательском институте по разработке космических технологий, а его близкий родственник работал на СВР, то есть российскую внешнюю разведку.

Как сообщается, обычно российские агенты занимали в посольстве второстепенные должности. Также в шпионаже Россия часто использует людей, получивших фальшивые лица или чьи связи с российским государством были скрыты. Таких людей в разведке называют "нелегалами".

Ранее сообщалось, что Норвегия обнаружила, что 15 "дипломатов" из России действительно являются сотрудниками российской разведки под прикрытием. В этой связи их было решено выслать из страны.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. В Москве заявили, что в таком случае примут зеркальные меры.

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