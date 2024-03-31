Двое погибших, три спасенных: в Белой Церкви завершили спасательные работы после взрыва. Фото

В городе Белая Церковь в Киевской области, где 30 марта произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома, спасатели уже завершили работы по разбору конструкций. В результате инцидента погибли два человека, трех человек удалось спасти.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что работы продолжались до 00:50 ночи.

Инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва неизвестного предмета повреждено перекрытие в квартирах между вторым и пятым этажами, после чего произошло возгорание.

Во время работ чрезвычайным удалось спасти 3 человека. Также они деблокировали из-под завалов тела двух человек.

Сейчас на месте происшествия присутствует 6 работников и 2 единицы техники от ГСЧС. Всего в ходе работ было привлечено 46 спасателей и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви взорвался неустановленный предмет в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате взрыва произошел пожар, в одном из подъездов разрушены железобетонные перекрытия между тремя этажами. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Боярке Киевской области во вторник, 26 марта, произошел пожар на территории парковки для грузовых автомобилей. Во время тушения огня в кабине пылающей машины обнаружили тело мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!