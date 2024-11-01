'Автором правды о войне есть каждый': в Киеве прошла панельная дискуссия 'Дневники как эго-документы войны'

30 октября 2024 года в Киеве прошла панельная дискуссия "Дневники как эго-документы войны" – событие состоялось в рамках презентации документального проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" в столичном пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Пространство основывается на двух дневниках из Мариуполя, переданных в Музей. Это дневники Екатерины Савенко и Владимира Величко. Истории трагедии и спасения, объединенные правдой об ужасах войны, переданной из первых уст.

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"Мы продолжим собирать истории в Музее „Голоса Мирных" и будем делать все возможное, чтобы в Украине сформировалась уникальная, возможно, лучшая в мире, культура эго-документов, культура устной истории, культура музеев об обычных людях. Культура памятования от первого лица, когда нет одной официальной доктрины и авторами правды об этой войне есть каждый из вас", – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова, выступившая спикером и модератором дискуссии.

Разговор шел о значении эго-документа в контексте войны и его роли как документа, который создают профессионалы и обычные люди, фиксирующие события военного времени. Анатолий Хромов, председатель Государственной архивной службы Украины, отметил важность предоставления индивидуальным документам статуса архивных на уровне государства.

"Украина одна из крупнейших в Европе стран по коллекции архивных документов: это миллиарды страниц. Но там очень мало тех, что создавались индивидуально человеком. Абсолютное большинство документов Национального архивного фонда – это управленческая документация. Что же мы передадим нашим потомкам об этих чрезвычайных событиях? Даже в дневниках, о которых мы сегодня говорим, есть желание сохранить свидетельства. Должна быть комиссия, которая предоставит дневнику статус документа Национального архивного фонда. Это очень важно", – отмечает Анатолий Хромов.

Диана Попова, генеральный директор Музея истории города Киева, отметила, что особенно ценными для сохранения памяти о событиях войны могут быть именно личные, индивидуально созданные документы – в том числе и дневники.

"У нас было много трагедий, и мы понимаем, что Холокост мы знаем благодаря таким рассказам, как дневник Анны Франк. Если мы говорим о Голодоморе, то помним о дневнике Гарета Джонса, который дал миру возможность почувствовать боль, которую испытывали украинцы. Дневник Екатерины Савенко станет нашим голосом на предстоящем „нюрнбергском процессе". Мы не знаем, когда он будет, каким он будет... Но этих голосов, которые собирает Музей Голоса Мирных, уже так много. Даже если люди физически не доживут, голоса будут услышаны. И показания их будут на этом суде важны", – подчеркнула Диана Попова.

Музей "Голоса Мирных" собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и ценным источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

Пространство Музея "Голоса Мирных" открыто для свободного входа с 12:00 до 19:00 со среды до воскресенья по адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7, первый этаж Музея истории Киева.