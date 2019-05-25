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Звезда "Дом-2" снова опозорилась в Каннах: появился ответ

1.7тЧитать материал на украинском

Бывшую участницу российского шоу "Дом-2" модель Викторию Боню не впустили на Каннский кинофестиваль-2019.

"Боню не пустили на красную ковровую дорожку в Каннах. Охранники просто перекрыли ей путь. Не понятно конечно, что она там вообще делает и на что надеялась, ведь например среди тех кого пустили Кендалл Дженнифер, Дуа Липа, Мила Йовович и другие звёзды мирового масштаба", — написали в Телеграм-канале "Грязь".

Боня опозорилась в Каннах

Боня опозорилась в Каннах

Скрин с видео

На видео можно увидеть, что Боня идет по улице в окружении охраны и ей преграждают дорогу.

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Правда сама звезда утверждает, что это была съемка рекламной кампании. "Для нашей съемки перекрыли весь Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов", — написала Боня у себя в Instagram.

Yesterday we were shooting an amazing #campaign for luxury service here in #Cannes... The entire #Croisette were closed just for us 🔥 Stunning dress by @joao_rolo_couture Вчера мы снимали шикарную рекламную кампанию для эксклюзивного #securityguard #service 🔥 @1_eyeonu Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов от @1_eyeonu Шикарное платье от @joao_rolo_couture Навело шороху, людей невозможно было растолкать 😆 Все так и хотели сделать свой кадр 📸 Как вам мой образ???

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Как писал OBOZREVATEL, Виктория Боня не в первый раз позорится на Каннском кинофестивале. Ранее она появилась на красной дорожке красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

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Тема
Каннский кинофестиваль
Персона
Виктория Боня
Место
Франция
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леня зе
леня зе
я хоть и не сторонник этой б.но походу опять пи3дят
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