Потапа и Каменских вновь ''застукали'' вместе: опубликованы фото

Поп-дива Настя Каменских порадовала поклонников новым снимком с украинским рэпером и лидером группы MOZGI Потапом (Алексей Потапенко) в Лос-Анджелесе.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, чем вызвала массу восторженных откликов среди поклонников.

"Выступали сегодня на Аccesototalshow. Очень взволнована и полна энтузиазма. Смотрите основные моменты очень скоро", – подписала она под фото.

Пользователи были в восторге от снимков. Некоторые даже сравнили Каменских с дивой Ким Кардашьян.

"Ким курит в сторонке", "Красавцы", "Богиня", "Этот взгляд", "Привет, Голливуд", – отметили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. Они начали распространяться еще в 2017 году. Парочку неоднократно видели на совместном отдыхе. А 17 января Потап и Настя показали совместное фото за границей.

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