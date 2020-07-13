Звезда "Сватов" показал фото со съемок нового сезона

Звезда сериала "Сваты" актер Даниил Белых показал фото со съемок седьмого сезона.

Актер, играющий в сериале отца Евгении, опубликовал снимок на своей странице в Instagram. На фото за праздничным столом запечатлены Виктор Добронравов, Татьяна Кравченко, Мария Ковалева, Александр Феклистов и сам Белых.

"За кадром "Сватов" большой дружный коллектив. Работать в таком режиме – радость для актера. Наверное, в этом и есть химия успеха. Всем, кто снимал, гримировал, светил, одевал, отвозил, выдавал, крутил, готовил, прибивал, любил, дома ждал – всем вам большая благодарность. Тот случай, когда и коллеги по цеху и все, кто работал за кадром, составляли единую экосистему. Уверен, мы обязательно ещё поработаем и выпустим много прекрасного и достойного вашего внимания", – подписал фото актер.

Съемки седьмого сезона "Сватов" Instagram Даниила Белых

Съемки седьмого сезона "Сватов" Instagram Даниила Белых

Напомним: "Сватов" снимали в Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году началась работа над седьмым сезоном. Съемочный процесс остановили после того, как СБУ запретила Добронравову въезд на территорию страны, а Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием актера в "черный список". Затем продолжение сериала начали снимать на территории Беларуси.

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